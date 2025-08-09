На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии предупредил о последствиях для Украины за попытки ослабить РФ

Фицо: Украина заплатит за то, что дала использовать себя для ослабления России
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Украина дорого заплатит за то, что дала использовать себя ради попыток ослабить Россию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», — написал премьер.

Фицо добавил, что украинские политические лидеры несут в определенной мере ответственность за сложившуюся ситуацию. Глава словацкого кабмина подчеркнул, что Киев поддерживал стратегию по нанесению вреда России через поддержку в конфликте, которая была неуспешно реализовала странами Запада.

12 июля Фицо заявил, что Россия сейчас доминирует на Украине, несмотря на введенные странами Европы санкции. Премьер отметил, что ЕС уже принял ряд рестрикций, которые не оказали нужного влияния. По его словам, санкции в отношении России не работают.

Ранее на Западе заявили о возможной потере Украиной важного союзника.

