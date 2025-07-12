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Премьер Словакии заявил о доминировании России на Украине

Фицо: Россия доминирует на Украине, несмотря на европейские санкции
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия сейчас доминирует на Украине, несмотря на введенные странами Европы санкции. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на это в Европейском союзе существует представление о том, что использование санкционных пакетов полезная вещь. У меня на это другой взгляд», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что планы Евросоюза по новому пакету санкций трагикомичны. Премьер отметил, что объединение уже приняло ряд рестрикций, которые не оказали нужного влияния. По его словам, санкции в отношении России не работают.

10 июля Фицо заявил, что Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России в случае, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность. Премьер подчеркнул, что новые рестрикции не изменят военное превосходство и экономическую производительность России.

Ранее премьер Словакии оценил слова главы МИД, призвавшего Запад «простить» Россию.

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