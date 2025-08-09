На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о возможной потере Украиной важного союзника

NZZ: Украина может потерять Чехию в качестве союзника
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Украина рискует лишиться важного союзника в Европе – Чехии. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным опросов, лидирующую позицию перед осенними парламентскими выборами в Чехии занимает экс-премьер и лидер партии ANO Андрей Бабиш. Он открыто критикует поддержку Киева, а также настаивает на скорейшем начале мирных переговоров с Россией. Кроме того, Бабиш заявлял о готовности прекратить поставки вооружения, включая закупки боеприпасов для украинской армии.

В случае победы Бабиш не исключает формирования коалиции с силами, выступающими против помощи Украине, и выражает готовность отказаться от оборонных обязательств, согласованных в рамках НАТО.

Будучи премьер-министром, Бабиш жестко реагировал на деятельность российских спецслужб и высылал дипломатов. Несмотря на это, аналитики полагают, что его текущая позиция может подорвать единство Евросоюза и НАТО в вопросах политической и военной поддержки Киева.

Ранее агентство Bloomberg указало на риск для Украины и ее союзников из-за нетерпения Трампа.

