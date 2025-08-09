В кремлевском пуле рассказали о «беспрецедентной» уступке США ради встречи Путина и Трампа

Журналист Юнашев: США сделают визы для делегации России и прессы за пару дней

Вопреки сложностям с консульствами и посольством США согласились за несколько дней сделать визы для членов делегации РФ и представителей СМИ. Об этом рассказал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, возможно, некоторые полетят по спискам.

«Даже неделя для организации встречи на высшем уровне в другой стране — это очень мало», — сообщил корреспондент.

Он пояснил, что члены группы подготовки должны отправиться готовить встречу заблаговременно. Им нужно определить маршрут, позаботиться о логистике, доставить машины, наладить спецсвязь и гарантировать безопасность участников.

«Судя по всему, обе стороны так заинтересованы во встрече, что меры по упрощению формальных процедур можно назвать беспрецедентными», — заключил журналист.

15 августа президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне их украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

