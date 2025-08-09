На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили выбор Аляски в качестве места для саммита Путина и Трампа

Марков: выбор Аляски для саммита указывает, что России и США не нужны посредники
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что выбор Аляски в качестве места проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом подчеркивает отсутствие необходимости в посредниках для ведения переговоров между Москвой и Вашингтоном. Своим мнением он поделился в интервью Aif.ru.

«Путин и Трамп демонстрируют двусторонность отношений. Им нет нужды в какой-то третьей стороне», — объяснил политолог.

По словам Маркова, все накопившиеся вопросы главы государств могут решать сами.

Политолог подчеркнул, что еще одним фактором, повлиявшим на выбор места для встречи, является вопрос безопасности. Эксперт указал на то, что российскому лидеру «прямо угрожает государственный британо-украинский террористический альянс».

Накануне сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться в Италии, ОАЭ, Венгрии или Швейцарии. Позже Кремль и Белый дом сообщили, что встреча пройдет на Аляске 15 августа.

Ранее Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа, посвященную судьбе Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами