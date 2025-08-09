Марков: выбор Аляски для саммита указывает, что России и США не нужны посредники

Российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что выбор Аляски в качестве места проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом подчеркивает отсутствие необходимости в посредниках для ведения переговоров между Москвой и Вашингтоном. Своим мнением он поделился в интервью Aif.ru.

«Путин и Трамп демонстрируют двусторонность отношений. Им нет нужды в какой-то третьей стороне», — объяснил политолог.

По словам Маркова, все накопившиеся вопросы главы государств могут решать сами.

Политолог подчеркнул, что еще одним фактором, повлиявшим на выбор места для встречи, является вопрос безопасности. Эксперт указал на то, что российскому лидеру «прямо угрожает государственный британо-украинский террористический альянс».

Накануне сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться в Италии, ОАЭ, Венгрии или Швейцарии. Позже Кремль и Белый дом сообщили, что встреча пройдет на Аляске 15 августа.

Ранее Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа, посвященную судьбе Украины.