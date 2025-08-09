На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа, посвященную судьбе Украины

Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа, на которой поделят Украину
РИА Новости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом вспомнил Telegram-канал «Пул N3».

«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение», — говорит он в отрывке, снятом задолго до событий текущего года.

По словам политика, встреча будет посвящена судьбе Украины, а по ее итогам часть украинских земель перейдет под контроль России. Жириновский отметил, что в результате переговоров отношения США с Россией будут восстановлены, но при этом американский лидер будет «доить Европу» якобы из-за ненависти к ней.

15 августа президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне их украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
