В МИД РФ напомнили о роли России в нормализации отношений Баку и Еревана

Нормализация отношений Азербайджана и Армении началась при содействии России, напомнила в комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заверила, что Москва заинтересована в стабильности и процветании на Южном Кавказе, основанных на учете интересов Баку и Еревана. Она положительно оценила встречу лидеров двух республик в Вашингтоне и обратила внимание на то, что в прошлом стороны предпочитали вести диалог без внешних посредников.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — заявила Захарова.

Она отметила вклад российских миротворцев в стабилизацию обстановки в регионе и созданную при участии РФ «дорожную карту» по ключевым направлениям примирения Баку и Еревана.

«Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей — России, Ирана, Турции», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, внерегиональные посредники не должны создавать для примирения дополнительных сложностей, как это было при западном содействии на Ближнем Востоке.

Накануне в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между республиками Южного Кавказа. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Трамп выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку. Американский лидер также пообещал сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.

Ранее Алиев и Пашинян выразили готовность выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.