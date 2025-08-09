США готовы сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном

Трамп: США будут сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном

США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Ереван создает «эксклюзивное партнерство» с Вашингтоном для «разработки» коридора, оно может продлиться до 99 лет.

«А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — сказал он.

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

Также Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.