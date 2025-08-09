Глава РФПИ Дмитриев отметил важную деталь во встрече Путина и Трампа

Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на Успение Богородицы

Дата проведения запланированного саммита президента РФ Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Аляске, 15 августа, совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Данный факт отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве — Вознесение) — день, посвященный мирному «упокоению» Марии. <...> Этот праздник направлен на милосердие и примирение», — написал чиновник, отметив, что православная церковь на Аляске имеет русские корни.

Отмечается, что Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение празднуется 28 августа.

До этого Кремль и Белый дом сообщили о том, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп «объединятся» против Украины.