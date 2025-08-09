На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ Дмитриев отметил важную деталь во встрече Путина и Трампа

Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на Успение Богородицы
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Дата проведения запланированного саммита президента РФ Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Аляске, 15 августа, совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Данный факт отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве — Вознесение) — день, посвященный мирному «упокоению» Марии. <...> Этот праздник направлен на милосердие и примирение», — написал чиновник, отметив, что православная церковь на Аляске имеет русские корни.

Отмечается, что Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение празднуется 28 августа.

До этого Кремль и Белый дом сообщили о том, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп «объединятся» против Украины.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами