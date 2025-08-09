На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совете РФ оценили реакцию Евросоюза на встречу Путина и Трампа

Сенатор Карасин: реакция ЕС на встречу Путина и Трампа — проявление русофобии
Сергей Пятаков/РИА Новости

Реакция Европейского союза (ЕС) на саммит России и США демонстрирует ее русофобный характер, в связи с чем следует ожидать попыток препятствовать урегулированию на Украине. Об этом написал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — говорится в сообщении.

По его словам, в ближайшие дни, вероятно, произойдут «поединки подходов» к решению украинского кризиса, в ходе которых стороны будут пытаться обострить и углубить конфликт. Сенатор также отметил риторику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсекретаря НАТО Марка Рютте о неисправимом сломе отношений с Москвой.

До этого Карасин поделился с «Газетой.Ru» мнением о прошедшей в Москве встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. По словам сенатора, она показала, что конструктивный подход приносит позитивные плоды.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал попытки срыва встречи Путина и Трампа.

