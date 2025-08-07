В Совфеде рассказали, какой будет встреча Трампа и Путина

Прошедшая в Москве встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным показала, что конструктивный подход приносит позитивные плоды. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В любых переговорах надо верить в лучшее и, по-моему, недавняя встреча в Москве нашего президента с Уиткоффом показала, что конструктивный настрой приносит пусть пока не очень осязаемые, но уже позитивные плоды. Так что определенный положительный фон для встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги был создан», — сказал сенатор.

По мнению Карасина, предстоящая встреча руководителей России и США будет носить конструктивный, предметный характер.

«Я уверен, что над подготовкой встречи Путина и Трампа сейчас кропотливо работают эксперты из разных сфер. Руководство России в принципе настроено на позитивный лад, и в этом отличие нашей внешней политики. Периодические зигзагообразные заявления Трампа, конечно, настораживают, но таков характер человека. Это никак не повлияет на общий позитивный настрой», — заключил Карасин.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено.

Ранее в Турции высказались о возможном проведении переговоров Путина с Трампом.