Зеленский видит настроенность США и Британии на урегулирование конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит настроенность США и Великобритании на урегулирование конфликта. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нужны четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации. Ценим настроенность Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также сообщил о состоявшемся разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, Украина и Великобритания одинаково смотрят на решение вопроса по урегулированию украинского конфликта и на «опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного».

Зеленский добавил, что Киев настроен на создание «действительно устойчивого мира для Украины», а также заявил последующие контакты с Лондоном уже согласованы.

15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее на Западе назвали условия по Украине, на которые может согласиться Путин.