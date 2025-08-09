На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский видит настроенность США и Британии на урегулирование конфликта на Украине

Зеленский: Киев ценит настроенность США и Британии на урегулирование конфликта
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит настроенность США и Великобритании на урегулирование конфликта. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Нужны четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации. Ценим настроенность Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также сообщил о состоявшемся разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, Украина и Великобритания одинаково смотрят на решение вопроса по урегулированию украинского конфликта и на «опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного».

Зеленский добавил, что Киев настроен на создание «действительно устойчивого мира для Украины», а также заявил последующие контакты с Лондоном уже согласованы.

15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее на Западе назвали условия по Украине, на которые может согласиться Путин.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами