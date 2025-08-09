На Западе назвали условия по Украине, на которые может согласиться Путин

Axios: Путин согласится на мир, если Украина уступит России весь Донбасс

Президент России Владимир Путин согласится заключить мир с Украиной, если Киев уступит всю территорию Донбасса. Об этом пишет американское издание Axios.

Отмечается, что на встрече со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом Путин поднял вопрос о возможности мирного соглашения, которое закрепит успехи России в украинском конфликте.

В статье говорится, что Россия заявила бы прямые претензии на Донецкую и Луганскую народные республики и заморозила бы свои нынешние позиции на Запорожской и Херсонской областях.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.