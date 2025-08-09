Зеленский обвинил Россию в том, что она хочет «обсуждать невозможное» по Украине

Зеленский заявил об опасности плана России обсуждать невозможное по Украине

Украина и Великобритания одинаково смотрят на решение вопроса по урегулированию украинского конфликта и на «опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Говорил с премьер-министром Британии Киром Стармером. Благодарен за поддержку. Одинаково видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, нужны «четкие шаги, максимум нашей с партнерами координации» по решению конфликта на Украине.

9 августа утром Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.

Политолог-американист Малек Дудаков заявлял «Газете.Ru» о том, что Украине не по силам сорвать переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Трамп в ночь на 9 августа назвал место будущей встречи с президентом России, саммит пройдет в Аляске. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ спрогнозировал попытки срыва встречи Путина и Трампа.