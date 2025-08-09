В Германии посчитали, что Уиткофф неверно истолковал предложения Путина

Cпециальный посланник США Стив Уиткофф мог неверно понять мирные предложения президента России Владимира Путина по конфликту на Украине, включая, отвод войск из ряда регионов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В статье говорится, что Уиткофф допустил ошибочную интерпретацию слов Путина относительно территориального вопроса и принял их за уступку. По мнению журналистов, он мог посчитать, что РФ готова вывести войска из из Запорожской и Херсонской областей, тогда как речь шла о том, что это должны сделать военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Bild также пишет, что после телефонных консультаций с США лидеры стран Европы пришли к выводу о недостаточной осведомленности Уиткоффа в территориальных аспектах украинского конфликта. Кроме того, журналисты отмечают расхождения между позицией спецпосланника и госсекретаря США Марко Рубио относительно роли Европейского союза в возможном мирном процессе.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она хочет «обсуждать невозможное» по Украине.