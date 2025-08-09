На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита обжаловала решение об аресте главы Гагаузии Гуцул

Байрам: защита обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Сторона защиты обжаловала в кассационном порядке решение об аресте башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое было вынесено до завершения судебного процесса. Об этом сообщил завила адвокат главы автономии Наталья Байрам телеканалу «Первый в Молдове».

«‎Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Так как, судья ссылаясь на нормы предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером»‎, — сказала адвокат.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Ранее молдавских депутатов не пустили к Гуцул в СИЗО.

