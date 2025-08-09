Президент Казахстана поприветствовал декларацию Азербайджана и Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал подписанную накануне в Вашингтоне декларацию Азербайджана и Армении исторически важным достижением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдыбай в Telegram-канале.

Желдыбай отметил, что документ положил конец многолетнему вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией и позволит установить дипломатические отношения между ними.

Токаев заявил, что Казахстан внес свою лепту в достижение соглашения между Баку и Ереваном, предложив Алматы в качестве места будущей встречи министров иностранных дел двух республик, говорится в сообщении.

По мнению казахстанского лидера, подписание декларации между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря посредническим усилиям президента США Дональда Трампа.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Ранее Армения допустила возможность обмена территориями с Азербайджаном.