Зеленского предупредили, что его слова о территориях разозлят Трампа

NYT: резкие заявления Зеленского по территориям могут вызвать гнев Трампа

Резкое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у Украины намерений отдавать России территории могут разгневать президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Резкие заявления украинского президента рискуют вызвать гнев Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из главных целей своей внешней политики», — говорится в сообщении издания.

9 августа утром Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.

При этом агентство Bloomberg писало о том, что Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения.

В свою очередь газета WSJ отмечала, что Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.