Зеленский изменил свое мнение по вопросу решения конфликта на Украине

Bloomberg: Зеленский изменил позицию по решению конфликта на Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Ранее украинский лидер заявлял, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации за разрушения, причиненные стране… Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения», — говорится в сообщении издания.

По словам источников Bloomberg, в соответствии с условиями потенциальной сделки, которую обсуждают официальные лица, Россия прекратит наступление в регионах вдоль нынешних линий фронта.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

