Россия разрешила гражданам посещать Израиль

Рекомендации российским гражданам не посещать Израиль сняты в настоящее время на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Вместе с тем Климов напомнил, что россиянам в Израиле следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.

В июле гражданам России рекомендовали до полной стабилизации обстановки в израильском государстве продолжать придерживаться повышенных мер предосторожности, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — строго выполнять указания местных властей.

1 июня руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристические компании потеряли до 300 млн рублей на фоне войны между Израилем и Ираном. По ее словам, траты операторов в основном включали в себя повторные билеты для транзитных пассажиров, летевших через страны Ближнего Востока.

Ранее в посольстве Израиля рассказали о состоянии удерживаемого ХАМАС россиянина Максима Харкина.