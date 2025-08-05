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В посольстве Израиля рассказали о состоянии удерживаемого ХАМАС россиянина Харкина

Посол Гальперин: удерживаемый ХАМАС уроженец Донбасса Харкин жив
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Удерживаемый среди заложников радикального палестинского движения ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин числится в списках живых. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью ТАСС.

«Он у нас в списках тех, кого считают живым», — поделилась дипломат.

В настоящее время Харкин является единственным россиянином, остающимся в заложниках ХАМАС. Он родился в Донбассе и получил российское гражданство уже после захвата. Глава политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что группировка примет во внимание просьбу России об освобождении Харкина, которого могут отпустить на втором этапе обмена между ХАМАС и Израилем.

В феврале ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова и еще двух заложников.

Труфанов попал в плен ХАМАС в октябре 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным. При захвате он был ранен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя вероятными израильскими заложниками.

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