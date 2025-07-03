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Посольство РФ не видит препятствий для поездок россиян в Израиль

В посольстве России заявили об отсутствии препятствий для визита в Израиль
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Hannah Mckay/Reuters

Граждане России могут посетить Израиль в туристических целях, для этого сейчас нет препятствий. Об этом говорится в опубликованном заявлении посольства РФ в Тель-Авиве.

«В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, граждан России, которые сейчас находятся в Израиле, в диппредставительстве попросили не посещать районы на границе с Сирией и Ливаном, а также окрестности сектора Газа.

В посольстве также рекомендовали до полной стабилизации обстановки в израильском государстве продолжать придерживаться повышенных мер предосторожности, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — строго выполнять указания местных властей.

1 июня руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристические компании потеряли до 300 млн рублей на фоне войны между Израилем и Ираном. По ее словам, траты операторов в основном включали в себя повторные билеты для транзитных пассажиров, летевших через страны Ближнего Востока.

Ранее российские туроператоры попросили возместить убытки в 300 млн из-за конфликта Ирана и Израиля.

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