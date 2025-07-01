Стало известно, сколько денег потеряли туроператоры из-за ситуации в Иране

Российские туристические компании потеряли до 300 млн рублей на фоне войны между Израилем и Ираном, рассказала в ходе пресс-конференции руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом пишет РИА Новости.

«В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей», — заявила Ломидзе.

По ее словам, траты операторов в основном включали в себе повторные билеты для транзитных пассажиров, летевших через страны Ближнего Востока, а также размещение туристов в отелях, оплату трансферов и возврат средств за отмененные туры.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил президент США Дональд Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома рассказал, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в ОДКБ призвали не допустить налетов на ядерные объекты Ирана.