ВСУ на фоне серьезных потерь на фронте и дезертирства могут иссякнуть уже в следующем году. Об этом РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украина несет жуткие потери, но оттуда идет постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации. Не представляю, как они смогут выдерживать такие потери. В среднесрочной перспективе это невозможно. На мой взгляд, у них это не получится уже в следующем году при нынешнем уровне потерь», — подчеркнул он.

Джонсон напомнил, что депутат Рады Анна Скороход заявляла о 400 тысячах случаях дезертирства в ВСУ.

По данным российских силовых структур, порядка 93% военных ВСУ, самовольно оставивших части (СОЧ), не вернулись на службу.

5 августа депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что украинская армия «разбежится в ноль» до зимы на фоне растущего числа дезертиров в ВСУ. По словам парламентария, позиции ВСУ «точечны, и далеки друг от друга», что позволяет армии России заходить в тыл и захватывать село за селом.

