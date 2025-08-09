На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Трампа нет гольф-полей на Аляске

Трамп не владеет гольф-клубами на Аляске, где планируется встреча с Путиным
Hannah McKay/Reuters

Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что большой гольф-клуб есть в Анкоридже. Лучшие отели находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса — из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза. В городе расположен памятник советским и американским летчикам.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Губернатор Аляски высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа
