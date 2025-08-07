На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе не стали подтверждать сведения об условиях Трампа для встречи с Путиным

Госдеп отказался подтвердить, что Трамп потребовал встречи Путина с Зеленским
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Госдепартамент США не стал подтверждать сведения, согласно которым президент Дональд Трамп якобы поставил условие для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным его готовность к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил первый заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт, передает РИА Новости.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — сказал дипломат.

Несколькими часами ранее американская газета New York Post сообщила, что Трамп встретится с Путиным только при условии, если тот согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США намерен лично встретиться с российским коллегой уже на следующей неделе. По информации издания, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести трехстороннюю встречу с российским лидером и украинским президентом.

В этот же день издание сообщило, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров. По данным источников NYT, президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с главами стран ЕС.

Ранее в ЕК высказались об участии ЕС в переговорах лидеров РФ, США и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами