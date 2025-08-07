В Госдепе не стали подтверждать сведения об условиях Трампа для встречи с Путиным

Госдепартамент США не стал подтверждать сведения, согласно которым президент Дональд Трамп якобы поставил условие для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным его готовность к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил первый заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт, передает РИА Новости.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — сказал дипломат.

Несколькими часами ранее американская газета New York Post сообщила, что Трамп встретится с Путиным только при условии, если тот согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Накануне газета The New York Times сообщила, что президент США намерен лично встретиться с российским коллегой уже на следующей неделе. По информации издания, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести трехстороннюю встречу с российским лидером и украинским президентом.

В этот же день издание сообщило, что Трамп намерен встретиться с Путиным и Зеленским без присутствия кого-либо из европейских лидеров. По данным источников NYT, президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с главами стран ЕС.

Ранее в ЕК высказались об участии ЕС в переговорах лидеров РФ, США и Украины.