В Гагаузии предупредили Молдавию о дестабилизации ситуации после приговора Гуцул

В Молдавии есть риск дестабилизации ситуации после приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом говорится в заявлении парламента Гагаузии и Исполнительного комитета региона, передает ТАСС.

«Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагаем исключительно на центральные власти Республики Молдова», — подчеркивается в совместном заявлении.

Отмечается, что власти Молдавии выбрали путь политических репрессий.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Ранее парламент Гагаузии не признал судебный приговор главе автономии Гуцул.