На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Парламент Гагаузии не признал судебный приговор главе автономии Гуцул

Парламент Гагаузии назвал приговор Гуцул попыткой ликвидировать автономию
true
true
true
close
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Народное собрание (парламент) Гагаузии не признает судебный приговор главе автономии Евгении Гуцул и считает его атакой на автономию. Об этом говорится в резолюции, которая была опубликована на сайте законодательного органа.

«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости», — говорится в заявлении.

В документе также указано, что данный приговор рассматривается как прямая атака на гагаузский народ и особый правовой статус Гагаузии.

В парламенте автономии подчеркнули, что эти действия направлены на ликвидацию реальной автономии региона и подавление воли его населения. Приговор является актом политической мести, а также давлением на все оппозиционные силы в стране, говорится в заявлении.

Также в парламенте Гагаузии указали, что вся ответственность за дестабилизацию ситуации в автономии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагается исключительно на центральные власти Республики Молдова.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Ранее в МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами