Парламент Гагаузии не признал судебный приговор главе автономии Гуцул

Народное собрание (парламент) Гагаузии не признает судебный приговор главе автономии Евгении Гуцул и считает его атакой на автономию. Об этом говорится в резолюции, которая была опубликована на сайте законодательного органа.

«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости», — говорится в заявлении.

В документе также указано, что данный приговор рассматривается как прямая атака на гагаузский народ и особый правовой статус Гагаузии.

В парламенте автономии подчеркнули, что эти действия направлены на ликвидацию реальной автономии региона и подавление воли его населения. Приговор является актом политической мести, а также давлением на все оппозиционные силы в стране, говорится в заявлении.

Также в парламенте Гагаузии указали, что вся ответственность за дестабилизацию ситуации в автономии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагается исключительно на центральные власти Республики Молдова.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Ранее в МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий».