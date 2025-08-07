Индийские НПЗ уличили в отказе от российской нефти из-за пошлин Трампа

Bloomberg: НПЗ Индии уличили в отказе от нефти из России из-за пошлин Трампа

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии приостановили закупку нефти из России после того, как Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что правительство Индии официально не давало указаний НПЗ о прекращении закупок российской нефти. Кроме того, администрация Нарендры Моди оказывает сопротивление введению пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

При этом эксперты уверены, что Индия не откажется от российской нефти из-за пошлин Трампа.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.