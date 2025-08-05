Эксперты заявили, что Индия не откажется от российской нефти из-за пошлин Трампа

Эксперт Дудченко: вероятность прекращения Индией импорта нефти из РФ очень мала

Анонсированные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины вряд ли заставят Индию отказаться от закупок российской нефти. Об этом, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает РИА Новости.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения импорта Индией российской нефти чрезвычайно мала, так как на долю России приходится свыше 40% индийского рынка. Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие заводы в основном ориентированы на российский сорт Urals.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин подчеркнул, что перебои в поставках российской нефти, которая занимает значительную долю в индийском импорте, оказали бы существенное влияние не только на экономики обеих стран, но и на весь мировой нефтяной рынок.

4 августа Трамп заявил, что Вашингтон значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти.

Ранее в США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из России.