Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским членство Украины в ЕС

Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским путь к миру на Украине и членство Киева в ЕС
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским шаги на пути к миру на Украине и вопрос «будущего членства» Киева в Евросоюзе. Об этом глава ведомства сообщила в соцсети X.

«Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущему членству Украины в Европейском союзе, а также ее восстановление», — написала она.

Европа, по словам главы ЕК, будет продолжать «играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.

Переговоры о мире на Украине
