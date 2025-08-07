Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским членство Украины в ЕС

Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским путь к миру на Украине и членство Киева в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским шаги на пути к миру на Украине и вопрос «будущего членства» Киева в Евросоюзе. Об этом глава ведомства сообщила в соцсети X.

«Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущему членству Украины в Европейском союзе, а также ее восстановление», — написала она.

Европа, по словам главы ЕК, будет продолжать «играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».

