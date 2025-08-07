На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам

Bloomberg: Трамп допустил готовность России к обмену территориями
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, Трамп поговорил с союзниками США по итогам встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы американский лидер положительно оценил перспективы остановки огня между Москвой и Киевом.

Источники также сообщили, что Трамп заявил о якобы готовности Путина к началу переговоров. Главное условие Москвы для старта – обсуждение вопроса обмена территориями, утверждает Bloomberg.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали не ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами