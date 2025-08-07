Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, Трамп поговорил с союзниками США по итогам встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы американский лидер положительно оценил перспективы остановки огня между Москвой и Киевом.

Источники также сообщили, что Трамп заявил о якобы готовности Путина к началу переговоров. Главное условие Москвы для старта – обсуждение вопроса обмена территориями, утверждает Bloomberg.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали не ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа.