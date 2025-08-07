Трамп хочет ввести новые санкции против России в преддверии встречи с Путиным

Bloomberg: Трамп думает над новыми санкциями против РФ перед встречей с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность санкций против энергетического сектора России на фоне сообщений о подготовке к встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Источники сообщают, что администрация Трампа рассматривает ряд вариантов ограничения энергетических доходов Путина. Среди других возможных вариантов — меры, направленные против нефтяных компаний, и меры по обеспечению более строгого соблюдения существующих ограничений», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что администрация Трампа также рассматривает возможность введения новых санкций в отношении тайного флота нефтяных танкеров Москвы и ряда организаций, обеспечивающих их работу.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

