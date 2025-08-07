Экс-нардеп рассказал, почему в Киеве боятся встречи Путина и Трампа

Экс-нардеп Олейник: в Киеве боятся встречи Путина и Трампа, так как им не нужен мир

На Украине боятся предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, потому что в Киеве не хотят заключать мир, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Конечно, в Киеве боятся предстоящей встречи Трампа и Путина. Дело в том, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мир не нужен, потому что как только будет снято военное положение, встанет вопрос о выборах, а у него с этим большие проблемы. Вот перемирие Киеву нужно, чтобы подтянуть вопросы, связанные с оружием, мобилизацией, перегруппировкой и продолжить конфликт. Однако это уже не нужно России, потому что мы хотим устойчивого мира не на один день», — сказал экс-нардеп.

Он предположил, что, кроме мирного урегулирования на Украине, на встрече Трампа и Путина также будут обсуждаться другие немаловажные вопросы.

«Можно предположить, что лидеры обсудят вопросы глобальной безопасности в целом, а также предотвращение ядерного конфликта, к которому мы все ближе подходим с каждым годом. Последняя тема актуальна и в контексте Украины, со стороны руководства которой часто звучат угрозы о начале разработки собственного ядерного оружия», — заключил Олейник.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено.

