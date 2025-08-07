В Раду внесли законопроект, возвращающий офис Зеленского под надзор НАБУ

Украинская партия «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект, который возвращает сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского и руководителей Госбюро расследований (ГБР) под надзор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила депутат София Федина, передает Telegram-канал фракции.

По ее словам, украинское законодательство распространяется на всех граждан, включая сотрудников офиса президента.

«Фракция «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект, возвращающий топ-чиновников [офиса Зеленского] и руководство ГБР к подследственности НАБУ», — сказала депутат в ходе брифинга.

В сообщении отмечается, что законопроект учитывает требование Евросоюза, Международного валютного фонда и Группы семи (G7) о том, чтобы коррупцию в высших кругах Украины проводило только НАБУ.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

Ранее от Зеленского потребовали отпустить задержанных борцов с коррупцией.