На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раду внесли законопроект, возвращающий офис Зеленского под надзор НАБУ

Депутат Рады Федина: новый законопроект вернет офис Зеленского под надзор НАБУ
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Украинская партия «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект, который возвращает сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского и руководителей Госбюро расследований (ГБР) под надзор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила депутат София Федина, передает Telegram-канал фракции.

По ее словам, украинское законодательство распространяется на всех граждан, включая сотрудников офиса президента.

«Фракция «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект, возвращающий топ-чиновников [офиса Зеленского] и руководство ГБР к подследственности НАБУ», — сказала депутат в ходе брифинга.

В сообщении отмечается, что законопроект учитывает требование Евросоюза, Международного валютного фонда и Группы семи (G7) о том, чтобы коррупцию в высших кругах Украины проводило только НАБУ.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

Ранее от Зеленского потребовали отпустить задержанных борцов с коррупцией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами