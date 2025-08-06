От Зеленского потребовали отпустить задержанных борцов с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) потребовали, чтобы украинский президент Владимир Зеленский отпустил задержанных сотрудников ведомств или публично объяснил причины их задержания. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Киеве.

«Во время встречи руководители антикоррупционных органов обратились к президенту с требованием: либо публично обосновать действия и обвинения СБУ, либо отпустить сотрудников», — отмечается в публикации.

По словам источников издания, эту встречу Зеленский упоминал 2 августа, он назвал ее «докладом» глав ведомств.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был принят 22 июля. Зеленский тогда сказал, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

На этом фоне в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили тысячи протестующих, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским.