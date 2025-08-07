Сотрудник посольства США пытался провезти наркотики в коробках с Choco-Pie

Сотрудника посольства США в Доминиканской Республике обвинили в контрабанде кокаина в Нью-Йорк путем его перевозки в беспошлинных товарах, включая бутылки Johnny Walker, блоки сигарет Marlboro и коробки с Choco Pie. Об этом пишет газета The New York Post.

В публикации говорится, что Хайро Элиезер Ариас Касерес был экстрадирован из Доминиканской Республики в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью импорта кокаина в Соединенные Штаты.

Мужчина, согласно данным расследования, проводил схему с провозом наркотиков в период с апреля по декабрь 2023 года. Касерес работал сотрудником службы безопасности в посольстве в Санто-Доминго в течение семи лет.

Прокурор США Джей Клейтон объяснил, что Касерес должен был защищать американских дипломатов и сотрудников посольства, однако на деле подвергал граждан опасности, «накачивая» нелегальными наркотиками.

