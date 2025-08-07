На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник посольства США пытался провезти наркотики в коробках с Choco-Pie

NYP: cотрудник посольства США провез кокаин в Choco-Pie и блоках сигарет
true
true
true
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудника посольства США в Доминиканской Республике обвинили в контрабанде кокаина в Нью-Йорк путем его перевозки в беспошлинных товарах, включая бутылки Johnny Walker, блоки сигарет Marlboro и коробки с Choco Pie. Об этом пишет газета The New York Post.

В публикации говорится, что Хайро Элиезер Ариас Касерес был экстрадирован из Доминиканской Республики в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью импорта кокаина в Соединенные Штаты.

Мужчина, согласно данным расследования, проводил схему с провозом наркотиков в период с апреля по декабрь 2023 года. Касерес работал сотрудником службы безопасности в посольстве в Санто-Доминго в течение семи лет.

Прокурор США Джей Клейтон объяснил, что Касерес должен был защищать американских дипломатов и сотрудников посольства, однако на деле подвергал граждан опасности, «накачивая» нелегальными наркотиками.

До этого британка была арестована на Маврикии за контрабанду наркотиков в чемодане шестилетнего сына. В багаже ее ребенка сотрудники таможни обнаружили 24 упаковки каннабиса общим весом 14 килограммов. Женщина прилетела на остров рейсом British Airways из Гатвика и была задержана сразу по прибытии.

Ранее в Петербурге нашли почти тонну кокаина в поставке бананов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами