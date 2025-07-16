В Петербурге нашли почти тонну кокаина в поставке бананов

Mash: в Питере нашли 820 кг кокаина на 12 млрд рублей в контейнере с бананами

В Петербурге в контейнере с бананами нашли 820 кг кокаина на 12 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, российские спецслужбы вовремя перехватили данные о планах южноамериканской группировки организовать канал поставок кокаина в Россию. После появления информации Федеральная таможенная служба (ФТС) внимательно следила за поставками из Латинской Америки и зафиксировала одну подозрительную партию.

На опубликованных кадрах можно заметить, что поставщики сделали тайники в виде специальной полости в контейнерах с бананами. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное заключение.

До этого в аэропорту Шереметьево задержали партию из 142 незадекларированных прицелов с тепловизорами на 29 млн рублей. Уточняется, что багаж задержали у 35-летнего иностранца, летевшего в Катар. Мужчину остановили, когда он проходил зеленый коридор.

Ранее в Сочи задержали женщину с крупной контрабандой ювелирных украшений из Дубая.