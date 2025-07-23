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Британка арестована на Маврикии за контрабанду наркотиков в чемодане 6-летнего сына

На Маврикии арестовали британку, перевозившую наркотики в сумке 6-летнего сына
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natashia.artug/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка арестована на Маврикии за контрабанду наркотиков в чемодане шестилетнего сына, пишет Metro.

На Маврикии арестована 35-летняя британка Наташа Артуг, после того как в багаже её шестилетнего сына сотрудники таможни обнаружили 24 упаковки каннабиса общим весом 14 килограммов. Женщина прилетела на остров рейсом British Airways из Гатвика и была задержана сразу по прибытии. Власти оценили стоимость изъятых наркотиков в £1,6 млн и назвали случай «возмутительным и бесчеловечным».

Всего в ходе операции было задержано восемь человек, включая 38-летнего партнёра Наташи — Флориана Лисмана, у которого нашли ещё 32 упаковки наркотиков. Остальные обвиняемые — британцы в возрасте от 20 до 32 лет. По данным местных СМИ, каждый из них перевозил от 30 до 31 упаковки.

Ребенок Наташи был возвращён в Великобританию и находится под опекой отца. Близкие Артуг утверждают, что женщина стала жертвой угроз и принуждения со стороны преступной группы. Они запустили сбор средств на оплату юридических услуг, заявив, что Наташа — мать-одиночка, которая учится в университете и стремится обеспечить своим детям лучшее будущее.

«Ее вынудили отправиться на Маврикий с сыном и взять с собой чемодан, не зная, что в нем находятся наркотики. Люди, стоящие за этим, воспользовались ее уязвимостью и угрожали жестокой расправой», — говорится в заявлении организаторов сбора.

Ранее женщина украла на работе $260 тысяч, чтобы покупать мужу наркотики.

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