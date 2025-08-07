Политолог объяснила, почему Киев мешает размещению «Орешника» в Белоруссии

Киев совместно с западными партнерами пытается помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, используя для этого протестные акции. Основная причина этого заключается в том, что Запад расценивает его как угрозу и препятствует укреплению безопасности Союзного государства, объяснила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд».

Так эксперт прокомментировала сообщение о том, что СБУ, ГУР минобороны Украины и польские спецслужбы планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. По ее мнению, речь идет, по сути, об украинских подразделениях западных спецслужб, которые всегда делали ставку на оппозицию, используя ее в своих целях.

«Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов, — пояснила Шеслер. — Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается».

Готовящееся обсуждение по вопросу размещения комплекса политолог связала с отказом РФ от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. По ее мнению, Запад и Киев понимают, что любой шаг в этом направлении способствует укреплению оборонного потенциала Союзного государства, поэтому прибегают к помощи деструктивных сил и «раскачать» жителей Белоруссии, заставив их выйти на акции протеста. При этом политолог убеждена, что это не сработает – она отметила, что в большинстве своем белорусы понимают, что от военного и политического взаимодействия с РФ зависит безопасность их страны.

Что касается привлечения эмигрантских групп, то, по мнению специалиста, это закончится «скромными пикетами» у белорусских посольств в Европе, которые не приведут ни к каким последствиям. Политолог также допустила, что спецслужбы на этом не остановятся и могут попытаться организовать диверсии на гражданских и военных объектах.

«Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила эксперт.

Напомним, РИА Новости сообщило, что СБУ, ГУР минобороны Украины и польские спецслужбы планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Встреча представителей структур пройдет в рамках закрытой части конференции «Новая Беларусь», запланированной в Варшаве на 9–10 августа. О размещении «Орешника» Москва и Минск договорились в декабре 2024-го. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос, скорее всего, будет решен до конца этого года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае назвали развертывание «Орешника» предупреждением Путина Трампу.