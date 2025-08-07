Сорвать планы России: Украина и Польша хотят помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны, а также польская Служба военной разведки вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах противников действующей в Минске власти.
По данным собеседника агентства, в рамках антибелорусских акций, которые запланированы на 9–10 августа, в Варшаве пройдет конференции «Новая Беларусь», а также марш по центральным улицам города. На закрытую часть конференции пригласили представителей зарубежных спецслужб, в том числе украинских СБУ и ГУР, а также Службы военной разведки, Агентства разведки и других структур Польши. Источник утверждает, что речь в рамках закрытой части будет идти об «Орешнике».
«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности) «Орешник», — уточнил источник.
Размещение «Орешника» в Белоруссии
В конце 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории республики новейшие системы вооружений, в том числе «Орешник». Просьбу Лукашенко объяснил усилением обороны как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории.
Путин же заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии станет возможным во второй половине 2025-го. По словам президента РФ, как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут поступать в Белоруссию параллельно.
«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — рассказал белорусский президент в июле.
В августе Путин и Лукашенко подтвердили свои намерения. Российский лидер отметил, что в Белоруссии уже готовят позиции для ракетного комплекса «Орешник», а вопрос о его размещении, скорее всего, решится к концу года.
И Путин, и Лукашенко ранее упоминали, что определять возможные цели для ракет, размещенных на территории Белоруссии, будет военно-политическое руководство республики.
Как оценили размещение ракет
Экс-госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя размещение «Орешника», отмечал, что оно не только способствует росту оборонного потенциала СГ, но и еще является сигналом Западу.
«Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом», — говорил Мезенцев.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин при этом заявлял, что
западные страны этот сигнал не только услышали, но и «восприняли очень серьезно».
Заместитель начальника генерального штаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк уточнял, что решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии было принято на фоне позиции США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
При этом аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что размещение «Орешника» на территории республики не увеличивает риск ударов по Украине и странам НАТО. В то же время газета Bild писала, что планы России и Белоруссии вызвали тревогу у Берлина, так как Германия не защищена от «Орешника».