В Китае назвали развертывание «Орешника» предупреждением Путина Трампу

Развертывание Россией ракетного комплекса «Орешник является предупреждением президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Китайские эксперты отметили, что недавнее решение Москвы об отказе от добровольных ограничений на размещение ракет средней дальности было принято после многолетнего игнорирования странами Запада озабоченности России из-за размещения американских ракетных систем вблизи границ РФ. Совместное же заявление Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» следует считать напоминанием властям США о российских ядерных возможностях.

6 августа военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ракетные комплексы «Орешник» могут развернуть не только на западе России, но и на востоке страны, если будет такая необходимость.

Ранее политолог назвал возможную цель для удара «Орешником».