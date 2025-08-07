На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае назвали развертывание «Орешника» предупреждением Путина Трампу

Sohu: Путин, развернув «Орешник», предупредил Трампа
true
true
true
close
Минобороны РФ

Развертывание Россией ракетного комплекса «Орешник является предупреждением президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Китайские эксперты отметили, что недавнее решение Москвы об отказе от добровольных ограничений на размещение ракет средней дальности было принято после многолетнего игнорирования странами Запада озабоченности России из-за размещения американских ракетных систем вблизи границ РФ. Совместное же заявление Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» следует считать напоминанием властям США о российских ядерных возможностях.

6 августа военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ракетные комплексы «Орешник» могут развернуть не только на западе России, но и на востоке страны, если будет такая необходимость.

Ранее политолог назвал возможную цель для удара «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами