В Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа

Дубинский: на Украине началась истерика из-за подготовки встречи Путина и Трампа
AP/РИА Новости

Провластные СМИ на Украине охватила паника из-за новостей о подготовке к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«На каналах, аффилированных с Офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина», — подчеркнул он.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Ранее рынок акций РФ прибавил более 4% на фоне новостей о встрече Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
