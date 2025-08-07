Трамп рассказал, в каком случае Путин будет готов начать переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов начать переговоры о прекращении огня на Украине в случае «обсуждения вопроса о территориальном обмене». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что хозяин Белого дома высказал такое предположение в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. Беседа состоялась 6 августа.

«По словам нескольких человек, осведомленных о содержании разговора, Трамп положительно оценил возможность прекращения огня», — подчеркивается в статье.

6 августа в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Во время встречи стороны обсудили конфликт на Украине, а также перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, президент РФ отметил, что хотел бы лично встретиться с Трампом.

На следующий день помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести очные переговоры глав государств в ближайшие дни. Он добавил, что место встречи уже согласовано.

