Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве иностранных дел.

Собеседник агентства уточнил, что телефонный разговор Лаврова и Фидана состоялся 7 августа. Он отметил, что в ходе этой беседы главы МИД обсудили актуальную ситуацию, связанную с переговорами между Россией и Украиной. Более подробную информацию источник не раскрыл.

До этого источник в турецких дипломатических кругах высказался о проведении возможных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на следующей неделе. Он отметил, что Турция пока не располагает информацией относительно этой встречи.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа уже согласована. По его словам, она состоится в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

