Адвокат Гуцул объяснила, почему наличие детей не отсрочит наказание главе Гагаузии

В Уголовном кодексе Молдавии есть пункт об отсрочке наказаний для женщин с маленькими детьми, но на дело главы Гагаузии Евгении Гуцул это положение не распространяется. Такую точку зрение высказала в комментарии ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

Юрист пояснила, что это исключение неприменимо к тем, кого осудили на срок более пяти лет. По этой причине наличие у Гуцул двух детей, одному из которых три года, не повлияет на решение по ее делу.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее Гуцул обратилась к Путину и Эрдогану за поддержкой.