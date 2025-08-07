На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Гуцул объяснила, почему наличие детей не отсрочит наказание главе Гагаузии

Адвокат Гуцул: наличие детей не острочит исполнение приговора главе Гагаузии
true
true
true
close
Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Уголовном кодексе Молдавии есть пункт об отсрочке наказаний для женщин с маленькими детьми, но на дело главы Гагаузии Евгении Гуцул это положение не распространяется. Такую точку зрение высказала в комментарии ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

Юрист пояснила, что это исключение неприменимо к тем, кого осудили на срок более пяти лет. По этой причине наличие у Гуцул двух детей, одному из которых три года, не повлияет на решение по ее делу.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее Гуцул обратилась к Путину и Эрдогану за поддержкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами