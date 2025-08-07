Политолог заявил о последствиях, если РФ не вернет контроль над закавказской повесткой

Отсутствие контроля над закавказской повесткой обернется для России долгосрочными последствиями. Такое мнение высказал политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Он отметил, что Турция уже давно продвигает идею Зангезурского коридора, который должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванью и далее с Турцией.

По его словам, Армения, через чью территорию хотят сделать соответствующий коридор, оказалась в этой ситуации без поддержки РФ, которая, формально оставаясь союзником по ОДКБ, де-факто выпала из повестки.

«Если Москва не вернет себе контроль над закавказской повесткой, последствия будут долгосрочными. Это уже не только утрата влияния на Ереван или Баку. Это допущение к региону таких игроков, как США, Великобритания и Турция, которые не скрывают своей антироссийской направленности», — сказал Пинчук, добавив, что фактически речь идет о вытеснении России из одного из ключевых регионов евразийской геополитики.

В конце июля президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области.

Ранее сообщалось, что Баку, Ереван и Вашингтон согласовали проект Зангезурского коридора.