На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о последствиях, если РФ не вернет контроль над закавказской повесткой

Пинчук: утрата контроля над повесткой Закавказья допустит в регион США и Турцию
true
true
true
close
Shutterstock/esfera

Отсутствие контроля над закавказской повесткой обернется для России долгосрочными последствиями. Такое мнение высказал политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Он отметил, что Турция уже давно продвигает идею Зангезурского коридора, который должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванью и далее с Турцией.

По его словам, Армения, через чью территорию хотят сделать соответствующий коридор, оказалась в этой ситуации без поддержки РФ, которая, формально оставаясь союзником по ОДКБ, де-факто выпала из повестки.

«Если Москва не вернет себе контроль над закавказской повесткой, последствия будут долгосрочными. Это уже не только утрата влияния на Ереван или Баку. Это допущение к региону таких игроков, как США, Великобритания и Турция, которые не скрывают своей антироссийской направленности», — сказал Пинчук, добавив, что фактически речь идет о вытеснении России из одного из ключевых регионов евразийской геополитики.

В конце июля президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области.

Ранее сообщалось, что Баку, Ереван и Вашингтон согласовали проект Зангезурского коридора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами