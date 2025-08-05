Россию посетит делегация прокуратуры Северной Кореи

Делегация Верховной прокуратуры КНДР во главе с заместителем главы ведомства Юн Гван Вон отправилась с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Делегация вылетела из аэропорта Пхеньяна 4 августа.

23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии нижней палаты сообщил, что российские парламентарии в ближайшее время намерены посетить Корейскую народно-демократическую республику.

В мае координатор парламентской группы Дружбы с КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев анонсировал, что российские и северокорейские парламентарии в этом году проведут взаимный обмен визитами. По его словам, в октябре 2025 года представительная делегация КПРФ примет участие в торжествах по случаю Дня основания Трудовой партии Кореи. В ответ депутаты Верховного народного собрания КНДР посетят Российскую Федерацию.

Ранее Сергей Шойгу встретился с заместителем председателя Центрального военного комитета партии КНДР.