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Делегация Госдумы планирует посетить КНДР

Володин: делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии палаты сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время намерена посетить Корейскую народно-демократическую республику. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы в ближайшее время посетим Корейскую народно-демократическую республику», — сказал он.

Володин выразил признательность северокорейским военнослужащим за их вклад в освобождение Курской области.

Также он заявил, что депутаты Госдумы на 100% выполнили работу по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Председатель отметил, что за весеннюю сессию Госдума приняла 354 закона.

До этого Володин сообщил о значительном увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, услуг и работ. Согласно ему, размер штрафов возрастет: для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (с текущих четырех тысяч), а для юридических лиц — до 1 млн рублей (с 40 тысяч).

Ранее Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда.

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