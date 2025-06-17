Шойгу встретился с заместителем председателя Центрального военного комитета партии КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхоном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

17 июня Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина прибыл в столицу КНДР Пхеньян. Он планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить договоренности, достигнутые в начале июня.

Предыдущий визит Шойгу в КНДР состоялся в начале июня.

До этого Северную Корею посетил Владимир Путин. Вместе с Ким Чен Ыном они подписали соглашение о начале всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Переговоры проходили в резиденции «Кымсусан» в расширенном составе с участием делегаций стран, публичная часть беседы длилась полтора часа. На встрече в том числе присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.